وزير الدفاع يغادر القاهرة إلي باكستان

غادر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.ويلتقى الفريق أول محمد زكي، خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.