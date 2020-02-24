رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الدفاع يغادر القاهرة إلي باكستان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:03 م
الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي
طباعة
غادر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

ويلتقى الفريق أول محمد زكي، خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

«الصحة العالمية» تحذر من الكمامات: العطس في «كم الملابس» أفضل

مخطط الزمالك لإفساد مباراة القمة أمام الأهلى

وزير الأوقاف: وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك

الأمن ينقذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

مخطط الزمالك لإفساد مباراة القمة أمام الأهلى

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يستحدث من العدم
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
المزيد

الثقافة

«كان لك معايا».. مجموعة قصصية جديدة لعبد الكريم الحجراوي

تكريم مصابى وشهداء الجيش والشرطة بكفر الشيخ (صور)

الليلة.. فرقة «رضا» تختتم حفلاتها لشهر فبراير

«الناشرين المصريين» تعلن تعليمات شحن معرض الشارقة للطفل