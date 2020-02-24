حبس سائق وصديقه لترويجهما المخدرات في المرج

أمرت نيابة المرج، الإثنين، بحبس سائق وصديقه لترويجهم المواد المخدرة بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتهم، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين ممدوح.أ، سائق، خالد.ح، عاطل وأقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع، وعثر بحوزتهم على 250 كيس استروكس، و120 قطعة حشيش، و1400 جنيه من متحصلات تجارتهم وهاتفي محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة لقسم شرطة المرج تفيد بقيام سائق وصديقه بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم اقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد التربح، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.