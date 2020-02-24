القوات المسلحة الإماراتية: 624 مليون درهم صفقات «يومكس وسيمتكس 2020»

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، وصول مجموع صفقات معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020" خلال يومين إلى 624 مليونا و962 ألفا و659 درهما، منذ انطلاق المعرضين، حيث تم توقيع 7 صفقات جديدة اليوم مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 468 مليون درهم.وكشف العميد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرضي يومكس وسيمتكس 2020 - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام- أن إجمالي صفقات العقود الخارجية في اليوم الثاني وصل إلى 25،821،190 درهما فيما وصل مجموع صفقات العقود المحلية إلى 443،049،964 درهما، والتي تمثل ما نسبته 94% من إجمالي صفقات اليوم الثاني.