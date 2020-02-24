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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان الجزائرى يلتقى ولى عهد أبوظبى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:37 م
السعيد شنقريحة
السعيد شنقريحة
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التقى اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، اليوم الاثنين، في الإمارات العربية المتحدة، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأبلغ المسئول الجزائري - بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم - تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته للشعب الإماراتي الشقيق بمزيد من التطور والرقي وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين.

من جانبه، طلب ولي عهد أبوظبي من اللواء شنقريحة نقل تحياته إلى الرئيس تبون، متمنيا للجزائر وشعبها كل النجاح والتوفيق واستعداده الكامل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مختلف القطاعات والمجالات".

ويحضر اللواء شنقريحة خلال زيارته الحالية لأبوظبي، فعاليات معرضي "يومكس-2020" للأنظمة غير المأهولة و"سيمتكس-2020" لأنظمة المحاكاة والتدريب المنظم في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري، حيث اطلع اللواء شنقريحة على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال الأنظمة غير المأهولة والطائرات دون طيار.

وكان رئيس الأركان الجزائري بالنيابة قد بدأ أول أمس السبت، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

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