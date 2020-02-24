ضبط جبن أبيض ورومى فاسد بمصنع ببورسعيد

تمكنت مديرية التموين ببورسعيد، من ضبط مصنع بمنطقة القابوطي، لتصنيع وتعبئة منتجات من الجبن الأبيض والرومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها للبيع في الأسواق، في إطار استمرار الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وضبط أصحاب المنشآت المخالفة.وقال ناصر ثابت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه تم ضبط الماكينات المستخدمة في التعبئة، وماكينة طبع تواريخ الإنتاج.كانت مديرية تموين بورسعيد، شنت صباح اليوم، حملة برئاسة مجدي الخضر، وكيل المديرية، ومحمد النجدي، مدير الرقابة، وخالد فهمي، رئيس الرقابة، ومفتشي التموين محمد عوض، وإبراهيم الدهري.وأسفرت الحملة، عن ضبط كميات كبيرة من الجبن الأبيض معبئة في صفائح غير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وتخزين المنتجات داخل غرف لا تصلح لتخزين سلع غذائية، وكذلك كميات كبيرة من الجبن الرومي في حالة تعفن.واتخذت الحملة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المصنع المخالف والتحفظ على كميات الجبن والأدوات المستخدمة وتحرير محضر يحمل رقم ١١٨٢ جنح الضواحي لأصحاب المكان، وذلك لإدارتهم معمل لإنتاج الجبن الأبيض والرومي من دون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.