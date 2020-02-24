«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس غير المستقرة

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غير المستقر مستمرة إلى غد الثلاثاء، وهناك أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة، ومدن القناة وسيناء والمدن المطلة على خليج السويس، وتتكون السيول على مناطق من سيناء.وتابع "شاهين" لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن تستقر الأجواء على كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الأربعاء المقبل، وتتكون الشبورة المائية الكثيفة على أنحاء البلاد، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.وأردف مدير مركز التنبؤات والأرصاد الجوية أن الأمطار ستزداد تدريجيا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية خلال اليوم وغدا.