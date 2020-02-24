افتتاح قاعة للسمعيات بمدرسة أمل لبنان بالجيزة

افتتح خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة صباح اليوم، حجرة السمعيات للتخاطب وقياس السمع بمدرسة أمل لبنان للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بعد أن تم تجديدها وتطويرها بتكلفة تصل إلى 82.000 من خلال المشاركات المجتمعية.جاء ذلك بحضور المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء ويذكر أن المدرسة بها مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي وتشمل خمسة تخصصات (نجارة الأثاث، تفصيل ملابس، تريكو، طباعة، وحاسبات إلكترونية).