إحالة عاطلين للجنايات لشروعهما فى قتل موظف

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لشروعهم في قتل موظف أثناء سرقته بالإكراه بمدينة السلام.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة السلام والمرج.

واعترف المتهمين بتعديهم على المجني عليه إسلام.ع موظف وذلك بعد مراقبته والتأكد من حيازته لمبلغ مالى، وأقروا بحصوله على مبلغ 4300 منه وهاتفى محمول، كما أقر بارتكاب العديد من وقائع السرقة بالإكراه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بوصول موظف لمستشفى السلام به طعنه بسلاح أبيض وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.