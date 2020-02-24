الأنبا إسحق يسيم كهنة جدد بإيبارشية طما

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، اليوم، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية القديس أبي فام الأوسيمي طما.وسيم نيافته سبعة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية ورسم ثمانية كهنة فى درجة الايغومانوس، وشاركه صلوات القداس عدد من أساقفة الكنيسة بينهم الأنبا باخوم أسقف سوهاج والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة بسوهاج والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأخميم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.