«عبدالعال» يطالب بإعفاء مركز مجدى يعقوب من تراخيص البناء

شدد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، على أن منح تراخيص البناء فى تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 - الذى يناقشه البرلمان خلال الجلسة العامة الآن- للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب فى استمرار مخالفات البناء، مطالبا بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية.وقال عبدالعال: أرى ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية، جربناها على مدار سنوات وفشلت والجميع فى القاعة يقر بذلك، لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف.وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإعفاء مركز مجدى يعقوب للقلب الذى يقام فى 6 أكتوبر من التراخيص باعتباره يقدم خدمة مجانية وخدمات لطبقات فقيرة فى المجتمع، موجها حديثه لوزير الإسكان الذي يحضر الجلسة بضرورة تسهيل جميع الإجراءات التى يحتاجها المركز.