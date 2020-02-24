الوفد يشن حملة للتوعية بطرق الوقاية من «كورونا»

عقدت لجنتا المواطنة والصحة بحزب الوفد، اجتماعًا مشتركًا، في مقر الحزب الرئيسي بالدقي، بحضور الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة، وصفوت لطفي رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، وعماد إبراهيم نائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، والسيد مصطفي نائب رئيس لجنة المواطنة بالجيزة، وخالد صابر مقرر المواطنة بالجيزة، وإنجي جمعة عضو المواطنة بالجيزة، وجيهان عودة عضو لجنة المواطنة.وناقش الاجتماع أهمية توعية المواطنين بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، من خلال تعاون مشترك بين اللجنة النوعية للمواطنة ولجنة الصحة بالحزب ووزارة الصحة والسكان.وأشاد الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب ورئيس اللجنة النوعية للصحة، بالتعاون مع لجنة المواطنة من أجل توعية المواطنين بخطر فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة ووزارة الصحة المصرية كان لهم دور هام في منع دخول الفيروس إلى مصر بفضل تطبيق إجراءات احترازية طبية اتخذتها الوزارة منذ الإعلان عن أول حالة تصاب بفيروس في الصين.وأوضح "نصر" أن أعراض فيروس كورونا مثل دور البرد الطبيعي، بالإضافة إلى ضيق في التنفس والإحساس بالتعب وارتفاع في درجة الحرارة والسعال الجاف والالتهاب الرئوي.وأضاف "نصر" أن طرق الوقاية من الفيروس، تتمثل في طلب الإسعاف مباشرة حال الإحساس بالتعب والسخونة الشديدة، خاصة أن وزارة الصحة والسكان تقوم من خلال قطاع الطب الوقائي بمراقبة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة، بالإضافة إلى الابتعاد عن تبادل القبل والمعانقة وغسل اليدين والأنف والفم بشكل مستمر وعدم لمس الفم أو العين.وأشار "نصر" إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق العدوى ويكتشف أصحاب المناعة الضعيف ولذلك يجب تقوية المناعة بشكل قوي من خلال فيتامين سي والتركيز على الطعام الذي يساعد في تقوية المناعة، مع تناول مشروبات ساخنة، حيث أن الفيروس لا يتحمل درجات الحرارة فوق ٢٧ درجة مئوية.وقال صفوت لطفي، رئيس لجنة للمواطنة بالحزب، إن الاجتماع خرج بعدة توصيات بعد مناقشات مُثمرة وبناءة حول أهمية تعريف المواطنين بأعراض فيروس "كورونا المستجد"، وطرق الوقاية منه بالابتعاد عن التجمعات والأماكن التي تشهد ازدحام بالمواطنين.وأشاد "لطفي" بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول ملف فيروس كورونا حيث أكد أن الدولة تحرص على كل الحرص على أن نتناول ملف فيروس كورونا بشفافية كاملة، ولن نخفي شيئًا بشأنه، مُؤكدًا أنه لا توجد أي حالة مصابة حاليًا بالفيروس في مصر.وقال عماد إبراهيم، نائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، إن الاجتماع خرج بتوقيع بروتوكول تعاون مع جميع لجان المواطنة بحزب الوفد على مستوى المحافظات ووزارة الصحة والسكان من خلال خطاب رسمي لتذليل كل المعوقات أمام عمل لجان المواطنة خلال تطبيق عملها مع المستشفيات والوحدات الصحية.وأضاف "إبراهيم" أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تعريف أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه من خلال مطبوعات ونشرة طبية يتم إعدادها من قبل أطباء متخصصين من لجنة الصحة بالوفد، ووضع هذه المطبوعات في الأماكن العامة وتوزيعها على الأهالي وجميع التجمعات.وقررت لجنة المواطنة بالحزب إنشاء غرف عمليات بلجان المواطنة بالمحافظات لتوعية المواطنين وخط ساخن بالاتصال في حالة رصد أي حالة.