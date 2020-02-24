مرور القاهرة يشفط مياه الأمطار وقيادات الأمن ترافق أتوبيسات المدارس (صور)

شهدت شوارع القاهرة انتشارًا مكثفًا لرجال الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، لمتابعة تيسير الحركة المرورية وأعمال شفط مياه الأمطار، حرصًا على حياة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.وساعد رجال المرور الأتوبيسات الخاصة بالمدارس لتوصيل التلاميذ إلى منازلهم وفتح الطريق وإزالة العوائق والتيسير على المواطنين للعودة إلى منازلهم في ميعادهم.وتواجدت كل القيادات الخدمية والمرورية في ميادين القاهرة، لمتابعة الحالة المرورية والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.وناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مؤكدة ضرورة التزام قائد السيارة بتخفيض السرعة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك مع إطارات السيارة في حالة تجمع المياه على الطرق والتحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.كما ناشدت قائدى السيارات بمضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى حتى يتمكنوا من التوقف بأمان، وكذلك تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل لعدم انزلاق السيارة في أي اتجاه بسبب الأتربة والأمطار على الطرق السريعة.