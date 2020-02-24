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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو ترفض تصريحات واشنطن حول إمكانية الاتفاق مع إرهابيي سوريا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:31 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تعتبر تصريحات الولايات المتحدة بشأن إمكانية الاتفاق مع إرهابيي "هيئة تحرير الشام"، المحظورة في روسيا، أمرا غير مقبول.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "هاتان الجماعتان (النصرة) و(هيئة تحرير الشام)، المحظورتان في روسيا، مدرجتان رسميا في قائمة مجلس الأمن الدولي للجماعات الإرهابية، ومدرجتان في القوائم الوطنية الأمريكية، وهذه هي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مسئولون أمريكيون رسميون، بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية السورية جيمس جيفري، عن عدم اعتبار (تحرير الشام) منظمة إرهابية وأنه من الممكن الحوار معها في ظروف معينة".. مضيفا: "هذه تلميحات واضحة بما فيه الكفاية، ولا نسمعها للمرة الأولى، وغير مقبولة على الإطلاق".

وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن الإرهابيين ورعاتهم الأجانب يستغلون نظام خفض التصعيد في إدلب لإطالة أمد الحرب والضغط على دمشق، وأن جماعة "هيئة تحرير الشام" تستغل نظام خفض التصعيد في إدلب للسيطرة على المنطقة.

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