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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أردوغان يخسر نصف جنوده في ليبيا (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:29 م
جريدة الدستور
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تلقت تركيا خسائر فادحة على يد الجيش الليبي، وبحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب تم تأكيد على مقتل 16 عسكريا تركيا ممن يشاركون بالعمليات في ليبيا ودعم الوفاق  بالإضافة إلى 105 من المرتزقة السوريين الذين أرسلهم أردوغان للقتال بجانب ميليشيات طرابلس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن وفق قناة "مداد نيوز" السعودية، يناير الماضي أن تركيا أرسلت 35 جنديا فقط إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس.

وزعم أردوغان أن الجنود لن يشاركوا في المعارك وسيقتصر دورهم على الإشراف والتدريب، لكن الجيش الليبي استهدفهم  في مواقع عسكرية بطرابلس كرد على خروقات للهدنة.

وبينما يواصل أردوغان تحدي المجتمع الدولي وخرق الهدنة رصد الجيش الوطني الليبي أسلحة ومعدات عسكرية قادمة من تركيا إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية المسلحة وأعلن استعداده إنهاء الوجود العسكري التركي في ليبيا وتطهير العاصمة طرابلس واستعادتها من الميليشيات.


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