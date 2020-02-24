الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لتحول «كورونا» إلى وباء

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا لم يصل لمرحلة الوباء.وطالب غيبريسوس، في مؤتمر صحفي منذ قليل، العالم بالاستعداد إلى أن يتحول الفيروس المميت إلى حد الوباء.وكانت قد قللت منظمة الصحة العالمية، السبت، من فرص احتواء تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا في العالم، وحثت المجتمع الدولي على التصرف بسرعة قبل أن تغلق النافذة تماما.وقالت، في بيان صحفي، إن "الفرصة السانحة لاحتواء تفشي المرض من الممكن أن تغلق".وعلى الرغم من أن عدد الحالات خارج الصين ما زال قليلا نسبيا، فإنه من المقلق جدا أن بعض هذه الحالات ليس لديها صلة وبائية واضحة، من بينها تاريخ السفر إلى الصين أو مخالطة حالات إصابة مؤكدة، حسب تيدروس.