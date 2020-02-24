فحص 3255 سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة» بالوادى الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أنه تم فحص 3255 سيدة بمراكز المحافظة الخمسة، في رابع يوم من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة".وأكد وكيل الصحة، فحص 965 سيدة في اليوم الأول من تدشين المبادرة يوم الخميس الماضي، و596 سيدة في اليوم الثاني، و814 سيدة في اليوم الثالث، بينما جرى فحص 880 سيدة، اليوم الإثنين، رابع أيام المبادرة.وأوضح محروس، أن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية في 32 موقعا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، كما المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها على أن تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جرى تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقارب 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التي تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.