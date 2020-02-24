نائب وزير الخارجية ومساعد وزير الدفاع فى زيارة لموريتانيا

يقوم السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسيد اللواء أ.ح طارق سعد زغلول، مساعد وزير الدفاع، بزيارة موريتانيا يومى 24 و25 فبراير الجارى للمشاركة فى أعمال الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس فى نواكشوط، والتى ستشهد انتقال رئاسة التجمع من بوركينا فاسو إلى موريتانيا.تأتى مشاركة مصر فى هذا المؤتمر فى أعقاب استضافة القاهرة لاجتماع لقادة أركان دول تجمع الساحل الخمس وعدد من ممثلى الدول الأوروبية المانحة فى 11 فبراير 2020 لرفع القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال الدورات التى توفرها وزارة الدفاع، وتأكيدا على دعم مصر الكامل لدول الساحل سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجستية وتنظيم دورات تدريبية فى المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس، والالتزام بالتعهدات التى قُدمت فى مؤتمرى بروكسل ونواكشوط للمانحين، وكذا الدورات التدريبية المختلفة المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافة لمساعدة تلك الدول فى مجابهة خطر الإرهاب، فضلًا عما يقدمه الأزهر الشريف من دورات تدريبية للأئمة وتعليمية للطلاب، وكذا محاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام المعتدل عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.