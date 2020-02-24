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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا حادث دهس بألمانيا إلى 10

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:01 م
حادث دهس
حادث دهس
محمد عمر
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أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الإثنين، عن وصول ضحايا حادث دهس سيارة مشاركين في كرنفال مناهض للعنصرية إلى 10 أشخاص، وسقوط عدد من الجرحى جراء الحادث.

وذكرت الشرطة أن ضحايا الحادث أصيبوا بعد أن اقتحمت سيارة الكرنفال في بلدة فولكمارسن في غرب ألمانيا، مضيفة أنه تم اعتقال السائق، وذلك وفق صحيفة "جارديان" البريطانية، ورفضت الشرطة القول إنه كان حادثًا أو هجومًا متعمدا.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن أطفالًا كانوا من بين الجرحى، وأكدوا أن السائق بدا متعمدًا، حيث كان يقود سيارته نحو الحشد مباشرة، ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من قتل رجل بالرصاص 11 شخصًا، في واحدة من أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

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