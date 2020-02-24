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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. فرقة «رضا» تختتم حفلاتها لشهر فبراير

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:02 م
فرقة رضا
فرقة رضا
آلاء حسن
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تختتم فرقة «رضا» بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاتها لشهر فبراير، فى التاسعة من مساء اليوم الاثنين، على مسرح البالون بالعجوزة.

ويأتى ذلك ضمن احتفال البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية، وتقدم الفرقة تحت إشراف الدكتور محمود صلاح الدين، مدير عام الفرقة، خلال الحفل باقة متنوعة من أروع وأشهر استعراضاتها فى تاريخها الفنى.

يبدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وعقب ذلك يعرض فيلم تسجيلى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، الذى يستعرض تاريخ الفرقة، وأشهر المهرجانات التى شاركت فيها، ومن تولوا إدارتها منذ نشأتها حتى الآن.

وعقب ذلك يقود المايسترو هشام بدوى، الأوركسترا الموسيقى، ليعيش جمهور الحفل لمدة ساعتين مع أروع الألحان لاستعراضات الفرقة وهى «الأقصر بلدنا، غزل فى الريف، لحظ رنا، الحجالة،العصا، الفلاحين، العرقسوس، الأغانى، سماح النوبة، الكرنبة، النوبة».

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