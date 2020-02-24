رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط جرحى في حادث دهس مشاركين بكرنفال وسط ألمانيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:58 م
حادث دهس ألمانيا
حادث دهس ألمانيا
وكالات
طباعة
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، عن سقوط جرحى وسط البلاد جراء سيارة دهست مشاركين في كرنفال، وذلك حسب نبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".

ولم تذكر وسائل الإعلام الألمانية تفاصيل وملابسات الحادث حتى الآن.

وفى سياق آخر، أعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

ودعت ألمانيا، على لسان وزارة خارجيتها، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل أبوغنيم، وجفعات حاماتوس في القدس الشرقية، كما دعت إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن "2334".

موضوعات متعلقة

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين

«الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار فى عدة محافظات

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«ذراع تميم».. فضائح مدوية لـ«أوريدو» القطرية في تونس والجزائر

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يستحدث من العدم
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرقة «رضا» تختتم حفلاتها لشهر فبراير

«الناشرين المصريين» تعلن تعليمات شحن معرض الشارقة للطفل

بـ«الفن التشكيلى».. «ثقافة المنيا» تحارب السلبية

صدور «حجاجيّة الخطاب فى إبداعات التوحيدى» لـ أميمة صبحى