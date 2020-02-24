سقوط جرحى في حادث دهس مشاركين بكرنفال وسط ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، عن سقوط جرحى وسط البلاد جراء سيارة دهست مشاركين في كرنفال، وذلك حسب نبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".ولم تذكر وسائل الإعلام الألمانية تفاصيل وملابسات الحادث حتى الآن.وفى سياق آخر، أعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.ودعت ألمانيا، على لسان وزارة خارجيتها، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل أبوغنيم، وجفعات حاماتوس في القدس الشرقية، كما دعت إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن "2334".