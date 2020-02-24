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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار «بلكونة» ينهي حياة رجل في الغربية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:56 م
انهيار «بلكونة»
انهيار «بلكونة»
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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استقبل مستشفى زفتى العام، منذ قليل، رجلا في العقد الخامس من عمره، توفي خلال محاولات إسعافه جراء تهتك في عظام الجمجمة إثر سقوط "بلكونة" منزل قديم عليه بشارع يوسف الجندي بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتى، بوصول «محمد. ن. أ»، 49 سنة، مصابًا بعدة جروح وكدمات، وتوفي خلال إسعافه، وذلك جراء سقوط بلكونة منزل قديم عليه أثناء شرائه «دجاجة» من محل أسفل العقار الموجود بشارع يوسف الجندى بزفتي.

وأفاد شهود عيان بأن المتوفى كان يشتري دجاجة من "فرش" أسفل العقار القديم الذي انهارت شرفته، وأثناء تنظيف الدجاجة له وانتظاره سقطت عليه، وتم استدعاء الإسعاف ونقله للمستشفى إلا أنه لقي مصرعه.

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