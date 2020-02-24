انهيار «بلكونة» ينهي حياة رجل في الغربية

استقبل مستشفى زفتى العام، منذ قليل، رجلا في العقد الخامس من عمره، توفي خلال محاولات إسعافه جراء تهتك في عظام الجمجمة إثر سقوط "بلكونة" منزل قديم عليه بشارع يوسف الجندي بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتى، بوصول «محمد. ن. أ»، 49 سنة، مصابًا بعدة جروح وكدمات، وتوفي خلال إسعافه، وذلك جراء سقوط بلكونة منزل قديم عليه أثناء شرائه «دجاجة» من محل أسفل العقار الموجود بشارع يوسف الجندى بزفتي.وأفاد شهود عيان بأن المتوفى كان يشتري دجاجة من "فرش" أسفل العقار القديم الذي انهارت شرفته، وأثناء تنظيف الدجاجة له وانتظاره سقطت عليه، وتم استدعاء الإسعاف ونقله للمستشفى إلا أنه لقي مصرعه.