سول تلغي الرحلات الفردية إلى «بانمونجوم» بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إلغاء استئناف الرحلات الفردية لمواطنيها إلى منطقة بانمونجوم الحدودية مع كوريا الشمالية، نظرا لارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الجنوب بنسبة كبيرة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الرحلات الفردية إلى بانمونجوم قد توقفت بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن هذه الرحلات كان من المقرر لها أن تتم في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، وذلك لنقل الدبلوماسيين العاملين في سول، والنازحين القادمين من كوريا الشمالية.