رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تلغي الرحلات الفردية إلى «بانمونجوم» بسبب «كورونا»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:54 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إلغاء استئناف الرحلات الفردية لمواطنيها إلى منطقة بانمونجوم الحدودية مع كوريا الشمالية، نظرا لارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الجنوب بنسبة كبيرة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الرحلات الفردية إلى بانمونجوم قد توقفت بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن هذه الرحلات كان من المقرر لها أن تتم في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، وذلك لنقل الدبلوماسيين العاملين في سول، والنازحين القادمين من كوريا الشمالية.

موضوعات متعلقة

كواليس إلغاء مران الزمالك قبل مباراة القمة

«الصحة العالمية» تحذر من الكمامات: العطس في «كم الملابس» أفضل

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«ذراع تميم».. فضائح مدوية لـ«أوريدو» القطرية في تونس والجزائر

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يستحدث من العدم
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرقة «رضا» تختتم حفلاتها لشهر فبراير

«الناشرين المصريين» تعلن تعليمات شحن معرض الشارقة للطفل

بـ«الفن التشكيلى».. «ثقافة المنيا» تحارب السلبية

صدور «حجاجيّة الخطاب فى إبداعات التوحيدى» لـ أميمة صبحى