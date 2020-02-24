هونج كونج تمنع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية تخوفًا من «كورونا»

أعلن وزير الأمن في هونج كونج، جون لي، اليوم الإثنين، أنه لن يتم السماح للوافدين من كوريا الجنوبية بدخول المدينة بدءًا من يوم غد الثلاثاء، وذلك على خلفية انتشار حالات الإصابة بفيروس "كورونا الجديد".وقال الوزير، إنه سيسمح فقط لسكان هونج كونج الوافدين من كوريا الجنوبية بدخول البلاد، وذلك بعد الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة أربعة عشر يومًا.بينما طالب بيان حكومي المواطنين بتفادي السفر "غير الضروري" لكوريا الجنوبية.يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية بلغ 833 حالة حتى الآن.