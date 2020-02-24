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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسقط تعلق الرحلات الجوية إلى إيران بسبب كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:44 م
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
وكالات
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أعلن التليفزيون العماني اليوم الإثنين، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إيران بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة العُمانية قد أعلنت عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا، كما أشارت في وقت سابق إلى أنها تقوم بتطبيق الحجر الصحى المنزلى أو المؤسسى على المسافرين القادمين من الدول المذكورة أعلاه لمدة أربعة عشر يومًا.

كما أوصت بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا 2019، كما تنصح بضرورة التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة للاستفسار قبل السفر خارج السلطنة لحضور التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعات والمؤتمرات الدولية.

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 14 حالة، وكانت آخرها وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عامًا فى مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.

وأغلقت إيران الجامعات في طهران وعدد من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس "كورونا".

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