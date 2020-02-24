مسقط تعلق الرحلات الجوية إلى إيران بسبب كورونا

أعلن التليفزيون العماني اليوم الإثنين، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إيران بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة العُمانية قد أعلنت عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا، كما أشارت في وقت سابق إلى أنها تقوم بتطبيق الحجر الصحى المنزلى أو المؤسسى على المسافرين القادمين من الدول المذكورة أعلاه لمدة أربعة عشر يومًا.كما أوصت بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا 2019، كما تنصح بضرورة التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة للاستفسار قبل السفر خارج السلطنة لحضور التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعات والمؤتمرات الدولية.وارتفعت حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 14 حالة، وكانت آخرها وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عامًا فى مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.وأغلقت إيران الجامعات في طهران وعدد من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس "كورونا".