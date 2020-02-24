صندوق النقد الدولى يدعم هيكلة بنك السودان المركزى

أكد الدكتور بدر الدين عبدالرحيم، محافظ بنك السودان المركزي، أن البنك بصدد تعديل هيكله الحالي، ليكون أكثر فاعلية وإنتاجا، لافتا إلى أن البنك طلب دعمًا فنيًا من صندوق النقد الدولي في مجال الهيكلة لخبرات الصندوق الكبيرة في هذا المجال.وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن البنك سيعمل مع الصندوق، بحيث يتناسب مقترحه وخصوصية الاقتصاد السوداني، مضيفًا أن الهيكلة المقترحة من الصندوق ليست لها علاقة بسياسات الصندوق التي يقترحها على الدول لتنفيذها، وإنما هي دعم فني ويمكن للسودان أن يعدل فيه بما يتناسب مع ظروفه وخصوصيته وليس مفروضًا عليه.