وزير الدفاع الإماراتى يبحث مع نظيره الإندونيسى التعاون المشترك

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، اليوم الإثنين، مع نظيره الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد البواردي حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع إندونيسيا في شتى المجالات، خاصة ذات الصلة بالشئون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها.وشهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي دفاع البلدين بشأن التعاون في مجال الدفاع والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.