هيئة الاستثمار تعقد لقاء مع مستثمرى الدقهلية.. الخميس

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن عقد لقاء مع مستثمري محافظة الدقهلية بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام المحافظة، وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير.وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، والعمل على حلها، ويأتي ذلك ضمن خطة هيئة الاستثمار لحل مشاكل المستثمرين.