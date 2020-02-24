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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالمجيد جابر: عودة كرامة المحامين أولوية برنامجى الانتخابى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:34 م
عبد المجيد جابر المحامي
عبد المجيد جابر المحامي
محمد جعفر
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أكد عبدالمجيد جابر، المحامي، المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، والمرشح علي مقعد محكمة استئناف القاهرة، أن برنامجه الانتخابى كمرشح يتركز على عودة كرامة المحامين وعودة النقابة للدفاع عن قضايا الوطن.

وأضاف في بيان له، أن برنامجه يتضمن تحسين أحوال المحامين المادية، وصورتهم في المجتمع والتي تضررت كثيرًا الفترة الماضية، بسبب التسيب النقابي وعدم الحزم مع محامين "السلم" وعدم تنقية جدول المحامين من الذين صدرت عليهم أحكام قضائية، وأثر وجودهم علي سمعة ومكانة المحامين في المجتمع.

وأشار "جابر" إلى أن برنامجه الانتخابي للمحامين يتركز على ميكنة العمل النقابي بالكامل، وتفعيل اللا مركزية والتي يتمناها أغلب المحامين وعمل لوائح مالية جديدة لنقابة المحامين، وتصريح مزاولة المهنة يجدد سنويًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستقضى على غير المشتغلين تلقائيًا مع شطب محامين السلم نهائيًا من نقابة المحامين.

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