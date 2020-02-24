أوروبا فى خطر.. كورونا يفتك بـ7 إيطاليين

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة 7 في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.وأعلنت الوكالة الايطالية "اكي" فى وقت سابق أن حالة الوفاة السادسة سجلت لدى مريض مصاب بالسرطان، في حين أن الضحايا الآخرين كانوا جميعًا من كبار السن، وقد عانى اثنان منهم من مشاكل صحية خطيرة قبل إصابتهم بالفيروس.وأعلنت هيئة الدفاع المدني في العاصمة الإيطالية روما، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 152 حالة.وأوصى معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، المسافرين العائدين من إيطاليا بزيارة الطبيب في حال أصابهم سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أزمة في التنفس في غضون الأيام الـ14 بعد عودتهم إلى البلاد.كما أوصى المعهد هؤلاء الأشخاص بالبقاء في البيوت والحفاظ على مسافة أو الاستدارة بوجوههم عند السعال أو العطس، أو وضع ساعدهم أو منديل على الفم والأنف في هذه الحالة، كما شددد أيضًا على غسيل اليد بالصابون بانتظام وبشكل دقيق.