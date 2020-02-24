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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجدد سقوط الأمطار بالغربية (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:30 م
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
الغربية- حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تجدد سقوط الأمطار منذ قليل، علي كل مدن محافظة الغربية، وسط حالة من عدم استقرار الطقس خلال اليومين الماضيين والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث شهدت مدينتا المحلة وسمنود أمطارًا غزيرة، في حين جاءت متوسطة علي مدينتي زفتي وطنطا، وخفيفة في باقي مدن المحافظة.

وكانت الغربية، قد تعرضت منذ عصر أمس الأحد، لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار المتوسطة والتي وصلت إلى الغزيرة أشبه بالسيول، فى شوارع وميادين مراكز المحافظة، لعدة مرات، مما أدى إلى تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات.

وشهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار في مختلف شوارع المحافظة لشفط مياه الأمطار.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه مساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

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