قيادات المرور يشرفون على «شفط» مياه الأمطار من الشوارع (صور)

انتشرت قيادات الإدارة العامة للمرور بعدد من الشوارع الكبرى والرئيسية بمحافظة القاهرة، للإشراف علي عملية شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية.وبذلت وزارة الداخلية جهدًا كبيرًا لضمان عدم تعطل سير الحياة العامة في كل المناطق والشوارع الرئيسية، بعد أن تعرضت عدة محافظات علي مستوى الجمهورية لموجة من الطقس السيئ وسقوط غزير للأمطار عصر اليوم الإثنين.وكانت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، قد نشرت سيارات الإغاثة السريعة على كل الطرق السريعة والرئيسية، تزامنًا مع سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى لمواجهة أي أعطال طارئة للسيارات.وناشدت قائدى السيارات باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مؤكدة ضرورة التزام قائد السيارة بتخفيض السرعة، نظرًا إلى نقص معامل الاحتكاك مع إطارات السيارة في حالة تجمع المياه على الطرق السريعة، والتحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا كما تناشد، قائدى السيارات مضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى، حتى يتمكنوا من التوقف بأمان، وكذلك تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل لعدم انزلاق السيارة في أي اتجاه بسبب الأتربة والأمطار على الطرق السريعة.