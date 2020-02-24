رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: تعديلات قانون البناء تسهل عمليات الترخيص

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:25 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة، إن هذا القانون يسهل عمليات الترخيص، مضيفًا أن النموذج المعروض والخاص بأحكام البناء جاء أفضل، لافتًا إلى أن المحليات داخلها مفقود.

وكانت لجنة الإسكان قد عقدت عدة اجتماعات خلال مناقشة هذا القانون، وذلك في إطار الاختصاص المخول لها بموجب المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس، ناقشت خلالها السلبيات التى أظهرها التطبيق العملي لقانون البناء سالف الذكر، والمتمثلة في الآتي:

1ـ أن الإجراءات التى فرضها القانون تجاه المخالفة الواحدة يمثل إهدارًا للوقت والجهد، ويمثل عبئًا كبيرًا على المحاكم لتعدد القضايا بشأن المخالفة الواحدة.

2ـ أن الغرامات المنصوص عليها فى القانون والتي تعادل نسبة من قيمة الأعمال المخالفة تظل سارية دون توقف بشكل يومى، الأمر الذي جعل الغرامات تمثل عبئًا على المخالف يستحيل معه التسديد والتصالح، هذا بالإضافة إلى أن الغرامات الأخرى لم تراع البعد الاجتماعي.

3ـ عدم تناسب المخططات العمرانية سواء الاستراتيجية أو التفصيلية مع الواقع العملى على الأرض، خاصة فيما يتعلق بعروض الشوارع التي هي قائمة بالفعل، ومحددة الأبعاد والمباني والحدود من الجانبين، كذا فيما يتعلق باستخدامات الأراضى التي باتت بالمخططات حبرًا على ورق نظرًا لأنه في الواقع العملي يستحيل عمل مشروعات تقسيم لأراضي الإسكان التامة البناء بالفعل، ذلك أنها تكون مملوكة لأكثر من شخص ويستحيل الاتفاق فيما بينهم لعمل مشروع تقسيم معًا، ومن ثم يستحيل معه إصدار تراخيص لتلك المناطق ويظل الوضع المخالف للقانون دون حراك.

4ـ أن القانون لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه عليها بصورة تماثل تمامًا المدن وعواصمها، الأمر الذي جعل هناك استحالة في تطبيقه في تلك التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وليست هناك تفرقة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة قبل المخالفات الواقعة داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى، وبين المخالفات الواقعة خارجه.

5ـ أن الاشتراطات البنائية المحددة فى القانون لم تراع الطبيعة الجغرافية والمجتمعية للقرى والريف، أيضًا المدن التي ليس لها ظهير صحراوى، الأمر الذي جعل هناك زحفًا على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وتغول البناء العشوائي بصورة كبيرة.

6ـ عدم سهولة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء وتعقدها، الأمر الذي حدا بالكثيرين إلى اللجوء إلى البناء المخالف دون ترخيص، تجنبًا للعناء الشديد الذي يواجه المواطنون في سبيل الحصول على ترخيص البناء.

7ـ القصور الشديد في إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات والذى جعل المخططات التفصيلية بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، نظرًا إلى التأخر الشديد في تنفيذ المخططات لأسباب فنية ومادية والتسارع الكبير في الإحداثيات على الأرض، مما جعل المخططات التفصيلية لا تعدو إلا أن تكون عائقا فى سبيل تقنين الوضع الفعلي القائم دون حل.

وإنه بموجب القانون كانت هناك صعوبة كبيرة في إنهاء إجراءات إنشاء مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد كمشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكات كهرباء، وصوامع غلال، ومدارس، ومستشفيات، على الرغم من أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري فى خطة الدولة للتنمية.

موضوعات متعلقة

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

وزير الأوقاف: وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

بيان من النائب العام بشأن واقعة تصوير «سيدة الطالبية»

أحمد العوضى يكشف حقيقة ارتباطه بـ ياسمين عبدالعزيز

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«ذراع تميم».. فضائح مدوية لـ«أوريدو» القطرية في تونس والجزائر

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يستحدث من العدم
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرقة «رضا» تختتم حفلاتها لشهر فبراير

«الناشرين المصريين» تعلن تعليمات شحن معرض الشارقة للطفل

بـ«الفن التشكيلى».. «ثقافة المنيا» تحارب السلبية

صدور «حجاجيّة الخطاب فى إبداعات التوحيدى» لـ أميمة صبحى