الإحصاء: 28.2% زيادة في واردات مصر من الأسماك المملحة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من أسماك الرنجة المملحة والمجمدة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 90 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 70 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 28.2% خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من التونة تراجعت إلى 140.5 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 161 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 13.1% خلال عام.يشار إلى أن جملة واردات مصر من السلع الغذائية ارتفعت إلى 12 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2019 مقابل 11.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.1%.