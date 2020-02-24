شعير: أنشطة منظومة التجارة ستتوسع خلال العام الجار

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إن منظومة التجارة ستشهد خلال العام الجاري توسعا في حركة التجارة الخارجية.وأضاف شعير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة حاليا مهتمة بالتوسع أفريقيا خاصة أن السوق الأفريقي يستوعب جميع المنتجات المصرية.وأشار إلى أن المنتجات المصرية مميزة للغاية لدى الأسواق الأفريقية مما سيعمل على دعم حركة التجارة بها خلال العام الجاري.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.