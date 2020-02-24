رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يستقبل المشاركين فى المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:52 م
المؤتمر الرابع للمحاكم
المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية
منة سالم
طباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المؤتمر الرابع للمحاكم
المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم، مؤكدًا التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الإفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يسهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

كما أكد السيسي أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
المؤتمر الرابع للمحاكم
المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أهمية الدعم الذي يقدمه السيسي لعقد المؤتمر، فضلًا عن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الإفريقية، مستعرضًا أبرز الموضوعات التي تم تناولها في نسخة المؤتمر من هذا العام، خاصةً تأثير التحول الرقمي على سيادة القانون، ودور القضاء في مكافحة الفساد.

من جانبهم، أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الإفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 تحت قيادة السيد الرئيس، والتي أضفت زخمًا إضافيًا لهذا التقليد السنوي الهام، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار العمل على تفعيل كل أطر التعاون بين الدول الإفريقية وتعزيز أواصر العمل الإفريقي المشترك في جميع المجالات.
المؤتمر الرابع للمحاكم
المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد، في ختام اللقاء، أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، آخذًا في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضًا سيادته في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كل جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلًا عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفاعلية لهذا التحدي.

موضوعات متعلقة

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

«الصحة العالمية» تحذر من الكمامات: العطس في «كم الملابس» أفضل

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

كواليس إلغاء مران الزمالك قبل مباراة القمة

الصور

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المروريه عقب الامطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

السيسى يستقبل المشاركين فى المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

«ذراع تميم».. فضائح مدوية لـ«أوريدو» القطرية في تونس والجزائر

كارتيرون يؤكد لـ"الكابتن": لن نلعب القمة

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

بـ«الفن التشكيلى».. «ثقافة المنيا» تحارب السلبية

صدور «حجاجيّة الخطاب فى إبداعات التوحيدى» لـ أميمة صبحى

«سهرة ضاحكة لقتل السندباد الحمال» بـ«ثقافة المنوفية»

فنانون عرب يضعون «روشتة علاج» للنهوض بالمسرح العربي