«كورونا» يؤخر رحلة جوية بريطانية إلى إيطاليا

أخرت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الإثنين، رحلة جوية متجهة من مطار هيثرو في لندن إلى مدينة ميلانو الإيطالية، عن موعدها المقرر، بسبب ذعر بعض الركاب من السفر إلى إيطاليا عقب تفشي فيروس "كورونا" بها.وأكدت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز"- حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس) البريطانية- أنه تم تأخير الرحلة الجوية لمدة 15 دقيقة، بعدما غير أحد الركاب رأيه بشأن السفر إلى إيطاليا.وأعلنت الحكومة الإيطالية أمس الأحد، عزل نحو 12 مدينة في البلاد تزامنًا مع محاولة السلطات احتواء التفشي الأكبر لفيروس "كورونا" في أوروبا، وذلك مع ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 5 حالات فيما قفزت حالات الإصابة إلى 219 حالة.وقال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية، أنجلو بوريللي، اليوم "إن 91 من حالات الإصابة تخضع للعزل داخل منازلها، حيث إن إقليم لومبارديا الكائن بشمال البلاد هو الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ سجل 167 حالة إصابة وأربع حالات وفاة".