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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوي يوافق على دعم القليوبية بـ10 ملايين جنيه لتطوير الكورنيش

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:44 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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وافق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على دعم محافظة القليوبية بمبلغ 10 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة منطقة الكورنيش بمدينة بنها بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لمنطقة الكورنيش اليوم، بحضور نواب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الوزارة.

ووجه اللواء محمود شعراوي بضرورة تطوير الكورنيش على أفضل صورة ممكنة ليكون ممشي سياحي يليق بأبناء محافظة القليوبية وزوارها من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توفير بعض الخدمات للمواطنين المترددين على تلك المنطقة عقب عملية التطوير بالإضافة إلى مدها بخدمات تلبي احتياجات المواطنين ومنها سيارات طعام صحية وآمنة بما يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وفقًا للشروط الخاصة بذلك.

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