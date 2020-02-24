عرض مسلسل «هربانة منها» على "MBC مصر2» غدا

تشارك النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان مُصطفى خاطر، في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبة من نجوم الكوميديا في المُسلسل المُميز "هربانة منها" الذي تعرضة قناة "MBC مصر2" يوميا بداية من غدا الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءً.تدور أحداث المُسلسل، حول ياسمين عبد العزيز التي تتعرض إلى حادث كبير يؤدي لتغير في شخصيتها تكون نتيجته أنها تتعايش في قوالب شخصيات مُتعددة يوميا مما يجعها عُرضة للكثير من المواقف والأزمات لها ولزوجها "مصطفى خاطر"، ومما يُفجر الكثير من المواقف اليومية الضاحكة والساخرة.مُسلسل "هربانة منها" يُشارك في بطولته بالإضافة لياسمين عبد العزيز، ومُصطفى خاطر كل من بيومي فؤاد، انتصار، محمد علي رزق، مصطفى أبو سريع، عايدة رياض، مدحت تيخا، وحسن عبد الفتاح، وآخرين.. وهو من تأليف خالد جلال، ومصطفي هاشم، وإخراج مُعتز التوني.