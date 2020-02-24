رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسلسل «هربانة منها» على "MBC مصر2» غدا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:44 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
محمد مجدي
طباعة
تشارك النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان مُصطفى خاطر، في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبة من نجوم الكوميديا في المُسلسل المُميز "هربانة منها" الذي تعرضة قناة "MBC مصر2" يوميا بداية من غدا الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءً.

تدور أحداث المُسلسل، حول ياسمين عبد العزيز التي تتعرض إلى حادث كبير يؤدي لتغير في شخصيتها تكون نتيجته أنها تتعايش في قوالب شخصيات مُتعددة يوميا مما يجعها عُرضة للكثير من المواقف والأزمات لها ولزوجها "مصطفى خاطر"، ومما يُفجر الكثير من المواقف اليومية الضاحكة والساخرة.

مُسلسل "هربانة منها" يُشارك في بطولته بالإضافة لياسمين عبد العزيز، ومُصطفى خاطر كل من بيومي فؤاد، انتصار، محمد علي رزق، مصطفى أبو سريع، عايدة رياض، مدحت تيخا، وحسن عبد الفتاح، وآخرين.. وهو من تأليف خالد جلال، ومصطفي هاشم، وإخراج مُعتز التوني.


موضوعات متعلقة

كواليس إلغاء مران الزمالك قبل مباراة القمة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«الصحة العالمية» تحذر من الكمامات: العطس في «كم الملابس» أفضل

وزير الأوقاف: وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

الصور

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المروريه عقب الامطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

السيسى يستقبل المشاركين فى المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

«ذراع تميم».. فضائح مدوية لـ«أوريدو» القطرية في تونس والجزائر

كارتيرون يؤكد لـ"الكابتن": لن نلعب القمة

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

بـ«الفن التشكيلى».. «ثقافة المنيا» تحارب السلبية

صدور «حجاجيّة الخطاب فى إبداعات التوحيدى» لـ أميمة صبحى

«سهرة ضاحكة لقتل السندباد الحمال» بـ«ثقافة المنوفية»

فنانون عرب يضعون «روشتة علاج» للنهوض بالمسرح العربي