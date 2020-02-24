عبدالعال: لا توجد رفاهية لترك أى «مليم» لصالح الدولة المصرية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا توجد أي رفاهية لترك أي "مليم" لصالح الدولة المصرية؛ لأن الموارد محدودة، والأمور محسوبة محسومة، فلا يمكن التفريط.جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المداولة على إحدى مواد مشروع قانون وإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ورفض المجلس اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عطية الفيومي.