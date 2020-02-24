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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حماية النيل» تزيل 37 حالة تعدٍ بالمحافظات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:41 م
حملة ازاله
حملة ازاله
وائل القمحاوى
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نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، 37 حالة إزالة للتعديات على نهر النيل،  في محافظات المنوفية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا" وبذلك يصبح إجمالي المخالفات 51994 محالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.
 
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه يتم حصر التعديات على كافة الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والرى والحد من تلوث المجارى المائية مما يؤثر على جودة المياه.

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