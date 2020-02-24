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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسم مادة خلافية بـ«إنهاء المنازعات الضريبية»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:39 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بحزم وشدة نبه الدكتور علي عبدالعال، على النائب سعيد شبابيك، بعدم مقاطعة الوزير أثناء الحديث، قائلا: لا يجوز مقاطعة الوزير بحكم اللائحة، وحذر النواب من عدم التصفيق لوزير المالية، قائلا: هو اللي موافق يصفق واللي مش موافق يعترض دي ليست أعراف المجلس، ولا تقاليده مش ممكن كده.

وداعب "عبدالعال" النائب سعيد شبابيك قائلا: "متسمعشي كلام علي يا سعيد، قاصدا علي عبد الونيس، الذي يجلس بجواره".

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس مادة خلافية في مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل.

وكان النائب محمد عطية الفيومي قد تقدم بطلب إعادة المداولة حول مادة الفوائد الخاصة بتأخير دفع الضرائب، والذي علق عليها الوزير بأنها حصيلة الإيرادات الضريبية وهي للموازنة العامة.

وأضاف: "لابد من التوازي بين الممولين والمصالح العليا للبلاد لأنه لو مفيش إيرادات يكون مفيش مصروفات".

وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط: "لو شيلت القيود هيكون في المقابل الاقتراض ودفع فوائد على الديون".

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