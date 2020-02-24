خارجية روسيا: قصف مواقع الإرهابيين فى سوريا ليس مفاجأة لأحد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه لا توجد أي مفاجأة في قصف مواقع الإرهابيين في سوريا ردًا على ما يقومون به من قصف للمواقع الروسية والسورية والأهداف المدنية هناك.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكي، اليوم الإثنين: "لقد كان من الواضح أن منطقة خفض التصعيد في إدلب تتحول إلى منطقة تصعيد؛ وذلك لأن العصابات التي لا ترغب في أن تنفصل عن الإرهابيين كانت تقصف الأهداف خارج حدود منطقة خفض التصعيد هذه".وأوضح أنه: "لم يتفق أحد في إطار الاتفاقيات، التي جرت بين الرئيسين الروسي والتركي، على عدم الرد على قصف الإرهابيين في حالة قيامهم بالقصف".وأشار إلى أن "قصف الإرهابيين في إدلب السورية ليس مفاجأة لأحد.. إنني على ثقة من أن العسكريين الأتراك في الميدان يفهمون ذلك جيدا"، مؤكدا أن الإرهابيين هاجموا مواقع روسية سورية ومرافق مدنية أكثر من مرة من المنطقة التي يتم فيها نشر نقاط المراقبة التركية.