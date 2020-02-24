بنظام التعاقد.. وظائف شاغرة بوزارتي التنمية المحلية والري

أعلنت الحكومة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بوزارة التنمية المحلية بنظام التعاقد بعدد 20 موظفا للعمل بتخصصات أخصائي تشغيل حاسب آلي ثالث، باحث شئون قانونية، أخصائى تخطيط عمرانى، مهندس، بشرط ألا يزيد العمل عن 35 سنة، والحصول على مؤهل عال مناسب بتقدير مقبول فأعلى.ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 8032020، وتقدم الطلبات بمقر وزارة التنمية المحلية فى 4 ش نادى الصيد – مبنى الإصلاح الزراعى – الدور التاسع، مرفقًا المستندات الآتية:صورة طلب شغل الوظيفة المدرج بالإعلان، صورة المؤهل الدراسى + الأصل للإطلاع، صورة من بطاقة الرقم القومى سارية، صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، صور شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية، صحيفة الحالة الجنائية عند التعاقد، إقرار بعدم فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى ولم يصدر بشأنه أى حكم.كما أعلنت وزارة الموارد المائية والرى لشغل 58 وظيفة قيادية، بشرط اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظائف المعلن عنها، والحصول على مؤهل عال مناسب طبقا لكل وظيفة.ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 13032020، حيث تقدم الطلبات (برسم الدكتور وزير الموارد المائية والرى ) وذلك للامانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بمبنى الوزارة بشارع كورنيش النيل بإمبابة مرفقا به البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والأدلة والمستندات الآتية:عدد (6) صور فوتوغرافية - CD محمل عليه ملف بصيغة PDF يحتوى على صورة الرقم القومى – صورة جواز السفر – صورة الرقم القومى (للزوج او الزوجه) وللابناء – صور شهادات ميلاد الأبناء الذين لم يستخرجوا الرقم القومى – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة – مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.المستندات الدالة على القدرات العلمية (الحصول على درجات علمية – إجادة لغات أجنبية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى – الاشتراك فى المؤتمرات واعداد البحوث والمذكرات الفنية) – التاريخ الوظيفى C.V بالجهات التى عمل بها وبداية ونهاية العمل بكل جهه والترقيات التى حصل عليها وذلك منذ تاريخ بداية التعيين لأول مرة على أن تتضمن أيضًا ما يلى:الإنجازات التى حققها المتقدم أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة – بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مشتملا على مرتبة كفاية الأداء للخمسة تقارير الاخيرة – الجزاءات الموقعة على المتقدم وعما إذا كان قد تم محوها من عدمه مع بيان إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أم غير محال مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك.