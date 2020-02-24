رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنظام التعاقد.. وظائف شاغرة بوزارتي التنمية المحلية والري

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:38 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أميرة ممدوح
طباعة
أعلنت الحكومة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بوزارة التنمية المحلية بنظام التعاقد بعدد 20 موظفا للعمل بتخصصات أخصائي تشغيل حاسب آلي ثالث، باحث شئون قانونية، أخصائى تخطيط عمرانى، مهندس، بشرط ألا يزيد العمل عن 35 سنة، والحصول على مؤهل عال مناسب بتقدير مقبول فأعلى.

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 8032020، وتقدم الطلبات بمقر وزارة التنمية المحلية فى 4 ش نادى الصيد – مبنى الإصلاح الزراعى – الدور التاسع، مرفقًا المستندات الآتية:

صورة طلب شغل الوظيفة المدرج بالإعلان، صورة المؤهل الدراسى + الأصل للإطلاع، صورة من بطاقة الرقم القومى سارية، صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، صور شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية، صحيفة الحالة الجنائية عند التعاقد، إقرار بعدم فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى ولم يصدر بشأنه أى حكم.

كما أعلنت وزارة الموارد المائية والرى لشغل 58 وظيفة قيادية، بشرط اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظائف المعلن عنها، والحصول على مؤهل عال مناسب طبقا لكل وظيفة.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 13032020، حيث تقدم الطلبات (برسم الدكتور وزير الموارد المائية والرى ) وذلك للامانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بمبنى الوزارة بشارع كورنيش النيل بإمبابة مرفقا به البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والأدلة والمستندات الآتية:

عدد (6) صور فوتوغرافية - CD محمل عليه ملف بصيغة PDF يحتوى على صورة الرقم القومى – صورة جواز السفر – صورة الرقم القومى (للزوج او الزوجه) وللابناء – صور شهادات ميلاد الأبناء الذين لم يستخرجوا الرقم القومى – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة – مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.
المستندات الدالة على القدرات العلمية (الحصول على درجات علمية – إجادة لغات أجنبية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى – الاشتراك فى المؤتمرات واعداد البحوث والمذكرات الفنية) – التاريخ الوظيفى C.V بالجهات التى عمل بها وبداية ونهاية العمل بكل جهه والترقيات التى حصل عليها وذلك منذ تاريخ بداية التعيين لأول مرة على أن تتضمن أيضًا ما يلى:

الإنجازات التى حققها المتقدم أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة – بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مشتملا على مرتبة كفاية الأداء للخمسة تقارير الاخيرة – الجزاءات الموقعة على المتقدم وعما إذا كان قد تم محوها من عدمه مع بيان إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أم غير محال مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك.

موضوعات متعلقة

كارتيرون يؤكد لـ"الكابتن": لن نلعب القمة

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

السيسى يستقبل المشاركين فى المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

الصور

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المروريه عقب الامطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

السيسى يستقبل المشاركين فى المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

«ذراع تميم».. فضائح مدوية لـ«أوريدو» القطرية في تونس والجزائر

كارتيرون يؤكد لـ"الكابتن": لن نلعب القمة

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

بـ«الفن التشكيلى».. «ثقافة المنيا» تحارب السلبية

صدور «حجاجيّة الخطاب فى إبداعات التوحيدى» لـ أميمة صبحى

«سهرة ضاحكة لقتل السندباد الحمال» بـ«ثقافة المنوفية»

فنانون عرب يضعون «روشتة علاج» للنهوض بالمسرح العربي