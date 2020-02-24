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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا لا تعتزم إغلاق الحدود مع إيطاليا في ظل تفشي كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:35 م
كورونا
كورونا
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ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تنظر حاليًا في إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتي حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي إنه "لم يصدر تحذير من السفر إلى إيطاليا وحتى هذه اللحظة لا ننتوي إصدار أية تحذيرات".

وكان رئيس وكالة الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي أعلن -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- مصرع 5 أشخاص وإصابة 219 آخرين على الأقل بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا تتركز في بر الصين الرئيسي (الذي سجل أكثر من 77 ألفًا ومائة حالة إصابة)، تليها اليابان (بتسجيل 840 حالة إصابة) وكوريا الجنوبية (833 حالة).
وتعتبر إيطاليا، بعد القفزة الحالية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أكبر بؤرة للفيروس خارج آسيا.

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