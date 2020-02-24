أستاذ طب أطفال: نصف مليون طفل يموتون سنويًا جراء «المكورات الرئوية»

قال الدكتور حامد الخياط، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إن الهدف الأساسي من حملة توعية "أطفالنا مستقبلنا" لنشر الوعي بأهمية حماية الأطفال من خطر الإصابة ببكتيريا "المكورات الرئوية"، هو تسليط الضوء على خطورة بكتيريا المكورات الرئوية، وهي بكتيريا تسبب العديد من الأمراض مثل الالتهاب السحائي والالتهاب الرئوي والتهابات الأذن الوسطى عند الأطفال الصغار.وأضاف أن هذه الأمراض مشكلة صحية كبرى وعامة، تؤدي إلى نسبة وفيات عالية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن عدد الوفيات التي تحدث بسبب بكتيريا المكورات الرئوية سنويًا يقترب من نصف مليون طفل، أعمارهم تحت الخمس سنوات، على مستوى العالم، معظمهم في البلدان النامية، متابعا أنه وفقًا للدراسات المحلية تعد بكتيريا المكورات الرئوية هي السبب الأساسي وراء الإصابة بالالتهاب السحائي في مصر، كما تعد الكائن المتسبب في 30% من حالات الإصابة بالالتهاب السحائي البكتيري بين الأطفال أقل من ست سنوات في مصر.وأشار إلى أن الالتهاب الرئوي في مصر مسئول عن 17.4% من وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات، وتعد هذه نسبة أعلى من الأمراض الأخرى الشائعة مثل الإسهال، والحصبة، وتعفن الدم.وعقدت الجمعية المصرية لطب الأطفال مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق حملة "أطفالنا مستقبلنا" لنشر الوعي بأهمية حماية الأطفال من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية المسببة لكثير من الأمراض الخطيرة، حفاظا على صحتهم وحماية مستقبلهم عن طريق التطعيم تحت شعار "أطفالنا مستقبلنا.. احميهم النهارده يكونوا سندك بكرة".