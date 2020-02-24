أمطار غزيرة تضرب الدقي (فيديو)

شهدت منطقة الدقى، منذ قليل، موجة رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، تسبب في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة مما أدى إلى توقف حركة المرور.وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت، في بيان لها، سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.