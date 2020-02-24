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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمطار غزيرة تضرب الدقي (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:31 م
أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الدقي
أحمد فوده
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شهدت منطقة الدقى، منذ قليل، موجة رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، تسبب في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت، في بيان لها، سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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