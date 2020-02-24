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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار متوسطة بطوخ وفصل التيار الكهربائى عن بعض قرى القليوبية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:29 م
امطار
امطار
صلاح حسنى
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شهدت قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية سقوط أمطار متوسطة خلال موجة الطقس السيئ التى تشهدها المحافظة اليوم.

وأعلن محمد خيرى عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة طوخ، حالة الاستعداد القصوى، مشيرًا إلى أنه جرى فصل التيار الكهربائى عن بعض القرى كفر العمار وكفر النخلة ومنشأة العمار وبرشوم وعزبة كفر الفقهاءو تحسبًا للطوارئ بالتزامن مع موجة الامطار.

ولفت "خيري" في بيان صحفي، إلى أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع شركتى الكهرباء والمياه للتدخل السريع والفوري.

أوضح أن موجة الأمطار شملت قرى غرب طوخ، لافتًا إلى أن المدينة وغالبية القرى لا يوجد بها أمطار، وأن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع جاهزية أطقم التدخل السريع للتدخل لحل أي مشكلة طارئة ناتجة عن موجة الطقس.

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