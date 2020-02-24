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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 668 مواطنا في القافلة الطبية بمركز الفرافرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:28 م
قافلة الطبية
قافلة الطبية
محمد علي مهدي
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، انتهاء فعاليات قافلة طبية لأهالي قرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لـ668 مواطنًا على مدى الـ48 ساعة الماضية.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية، حيث قدمت القافلة خدماتها على مدى يومي 22 و23 فبراير الجاري، في 14 تخصصًا طبيًا، جرى تحويل 3 حالات لمستشفى الداخلة العام لاستكمال الفحوصات والعلاج وإجراء عمليات جراحية، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لـ66 حالة، وتحاليل متنوعة وأشعة لـ113 مواطنا آخرين.

وأضاف محروس، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان بإشراف الدكتور محمد سعد، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، ومن خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة.

وقال إن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء، والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.

ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية تأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

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