حل مشكلات المواطنين في اليوم المفتوح لمواطني الأقصر

شهد محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، انعقاد اليوم المفتوح اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات والمديريات والمسئولين بالمراكز والمدن.وتم خلال الاجتماع بحث وعرض عدد من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل الأهالي تضمنت عدة موضوعات، وتمت مناقشة أفضل الحلول للمشكلات مع المسئولين وجهات الاختصاص.وشدد خيرى على كل المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات، وذلك وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرفع أي معاناة عن كاهل المواطنين.جدير بالذكر أن اليوم المفتوح يعقد بشكل أسبوعي في الديوان العام بمحافظة الأقصر لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف المجالات لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.