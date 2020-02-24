بندوات ودورات.. أحزاب تستعد لخوض الانتخابات المقبلة

قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات بعقد الندوات التثقيفية والدورات التدريبية في كافة أمانات المحافظات.\وأضاف أن الحزب لدية 22 أمانة في مختلف المحافظات، وسيقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في افتتاح مقرات الحزب في العديد من المراكز المختلفة، قائلًا "الحزب لديه خطة للتوسع في افتتاح المقرات، خاصة أنه يجهز لافتتاح 45 مقرا جديدا في مختلف المراكز بالمحافظات".وأضاف "موسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحزب خلال الفترة الماضية ضم العديد من الشخصيات السياسية المهمة من رجال الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف خوض الانتخابات المقبلة للتواجد بشكل كبير في مجالس النواب والشيوخ والمحليات، فضلًا عن الحزب يقوم بوضع العديد من المعايير لاختيار الكوادر الشبابية التي ستخوض الانتخابات المقبلة.وأوضح رئيس حزب الغد، أن الحزب ينتظر مناقشة قوانين الانتخابات داخل مجلس النواب استعدادًا لتقديم المقترحات الخاصة بالحزب، وذلك استعدادًا لاستهداف الحصول على أكبر قدر من المقاعد في المجالس، خاصة أن هدف الحزب في افتتاح المقرات الجديدة تجهيز الكوادر الشبابية عن طريق عقد ندوات ودورات تدريبية تثقيفية لتأهيلهم في مشاركة الحياة السياسية، وذلك استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة.وقال محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة بتأهيل الكوادر الشبابية في كافة المحافظات، خاصة أن الحزب يقوم بعقد العديد من الندوات التثقيفية في مختلف المحافظات لرفع الوعي لدى الكوادر الشبابية التي سيقوم الحزب بتجهيزها لخوض الانتخابات المقبلة.وأشار "بدراوي" إلى أن الحزب قام خلال الفترة الماضية بتدشين صالون سياسي لمناقشة كافة أفكار الشباب، وأيضًا مناقشة كافة القضايا التي تهم المجتمع المصري من أجل رفع الوعي لدي الشباب، مشيرًا إلي أن الحزب لديه مركز لإعداد القادة سيقوم بعمل تأهيل كامل للكوادر الشبابية استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة.